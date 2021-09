Zadovoljive, vendar prezgodnje razprodaje

September je mesec obračunov. Pri tržaški zvezi Confcommercio so z novinarji analizirali letošnje poletne razprodaje in ponudili oceno o prvem t.i. »sbaraccu« – dnevu dodatnih popustov, zlasti pa so potrdili željo velike večine trgovcev, da je treba na novo premisliti datume sezonskih razprodaj.

Pri zvezi so namreč opravili anketo med svojimi člani, na katero se je odzvalo kakih sto trgovcev. V en glas so skorajda vsi (82 odstotkov vprašanih) zahtevali spremembo datumov razprodaj, ki bi lahko v poletnem času napočile konec julija oz. na začetku avgusta ali celo po velikem šmarnu, ob koncu sezone, kajpak. Z Občino Trst se zveza Confcommercio že dogovarja z deželnim odbornikom za produktivne dejavnosti Sergiom Binijem, da bi se lahko preučilo morebitne spremembe, je namignil predsednik zveze Antonio Paoletti in ugotavljal, da je spletna celoletna konkurenca vse bolj zagrizena. Naj zapišemo, da je marsikateri anketiranec potožil, da bi bila potrebna tudi strožja pravila pri ponujanju izrednih popustov v obdobju pred začetkom razprodaj.

Trgovinski sektor mora sicer – tako vodja trgovskega sektorja Elena Pellaschiar – še nadoknaditi lansko, in to precejšnjo, skoraj 30-odstotno izgubo prometa. »Tudi letos ne bo končna slika zelo različna, saj se še ne bomo znebili negativnega predznaka.« Poletne razprodaje so bile zadovoljive oz. primerljive z lanskoletnimi, je odgovore sodelujočih tolmačila Elena Pellaschiar in opozorila, da je bilo tako tudi po zaslugi tujih kupcev (teh je bilo kakih 30 odstotkov vseh kupcev). »V povprečju so trgovine prodale skoraj 50 odstotkov ponujenega blaga po znižani ceni, kar je dokaj dober podatek, vendar še ne dosegamo stopenj pred pandemijo.«