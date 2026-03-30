Zagnali so nabirko za restavriranje grobnice družine Tomažič

Ema Colja - Tomažič (1897–1981) je, kot znano, v spomin na tragično smrt sina Pinka in hčerke Danice v oporoki iz leta 1979 namenila svojo zapuščino Visokošolskemu skladu Sergija Tončiča za njegovo nadaljnje delovanje in denarno podporo slovenskim zamejskim visokošolcem. Odborniki in odbornice Tončičevega sklada in tedanji predsednik Boris Kuret so se po smrti gospe Eme čutili moralno dolžne, da prevzamejo nase skrb za dostojno vzdrževanje grobnice družine Tomažič, čeprav dobrotnica tega ni izrecno predvidela v svoji oporoki. Tržaška občinska uprava pa se na številne prošnje sklada, da bi mu dovolila popravilo grobnice, dolga desetletja ni odzvala; brez občinskega dovoljenja pa ni bilo mogoče izvesti potrebne obnove.

Kljub številnim neuspešnim poskusom je Sklad Sergija Tončiča leta 2025 ponovno predlagal tržaški občini, da mu iz hvaležnosti do gospe Tomažič dovoli, da na pokopališču pri Sv. Ani prevzame nase breme za obnovo grobnice. Občinski odgovor je bil tokrat presenetljivo pozitiven. Upravni odbor sklada je zato na izredni seji 15. januarja letos prevzel nase odgovornost, da izpelje obnovitveni projekt, ki zahteva precejšnje finančno breme. Specializirani arhitektki je poveril nalogo, da pripravi podrobno poročilo o obnovitvi grobnice, kar bo podlaga za nadaljnja dovoljenja pristojnih uradov. Sklad je s predsednico Marijo Pirjevec na čelu v Zadružni kraški banki Trst Gorica odprl namenski tekoči račun. Banka – zastopal jo je predsednik Adriano Kovačič –, je projekt obnove prepoznala kot pomembno pobudo za ohranjanje zgodovinskega in kulturnega spomina ter ga podprla tudi s prvim finančnim prispevkom.

Stekla je tako nabirka za obnovo grobnice, ki jo je pošteno načel zob časa. Sklad vabi ustanove in posameznike v zamejstvu in Sloveniji, da se ji pridružijo in prispevke nakažejo na: IBAN IT66X08928022010 100000555 44 (Sklad Tončič – Grobnica Tomažič).