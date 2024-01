Zagonetna vprašanja igrišča na Rouni

Svetniško vprašanje je včeraj »nehote« dregnilo v sršenje gnezdo. Svetniška skupina gibanja Zdaj Trst na Občini Trst je predstavila vprašanje namenjeno odbornici Elisi Lodi o kriterijih za dodelitev koncesije za rabo nogometnega igrišča na proseški Rouni. Bolj smo se poglobili v ozadje, bolj je zadeva postala zagonetna.

Dve Primorji, eno igrišče

Koncesijo za uporabo nogometnega igrišča na Rouni ima nogometni klub Primorje FC. Obstajata pa dve Primorji. Primorje 1924 je nastalo pred nekaj leti in ima več ekip v raznih starostnih kategorijah. Primorje FC pa nima ekipe, ki bi sodelovala v prvenstvih italijanske nogometne zveze FIGC. Temu društvu je Občina Trst pred nedavnim podaljšala koncesijo za rabo nogometnega igrišča do leta 2028, prvotna koncesija bi sicer zapadla letos.

Svetnika Riccardo Laterza in Kevin Nicolini hočeta od odbornice Elise Lodi, ki je pristojna za občinske naložbe in za športna igrišča, izvedeti razloge za večletno podaljšanje koncesije društvu, ki navidezno miruje. Koncesijo za rabo igrišča ima neaktivni klub, ko bi jo lahko imelo društvo, ki bi ga znatno bolj potrebovalo, sta dejala Laterza in Nicolini. Omenila sta seveda Primorje 1924, ki je nogometno igrišče na Rouni od nastanka društva vedno uporabljalo, in tržaško Roianese.

Drugo odprto vprašanje predstavlja bar pri igrišču. Ta je bil dlje časa zaprt, ko bi staršem, ki čakajo na malčke, lahko nudil zatočišče pred mrazom, sta dejala. Po neuradnih informacijah naj bi bar sedaj spet obratoval, Nicolini in Laterza pa hočeta izvedeti od občine, če predvideva koncesijska pogodba tudi zagotovitev dejavnosti lokala. Po neuradnih informacijah smo tudi izvedeli, da naj bi v preteklih mesecih »izginila« oprema bara, z igrišča pa je bil ukraden traktorček za njegovo vzdrževanje.

Tretji nezanemarljiv problem je vprašanje lastništva zemljišča, na katerem se nahaja igrišče. Objekt so namreč zgradili na parceli, ki pripada proseški srenji. Leta 2015 so Občina Trst, Srenja Prosek in proseški odbor za ločeno upravljanje jusarskega premoženja dosegli svojevrsten dogovor. Ta predvideva, da se morajo te institucije pogovoriti in podati mnenje o dodelitvi koncesije za rabo igrišča. Nicolini in Laterza pa v dokumentih o nedavnem podaljšanju koncesije igrišča na Rouni nista zasledila mnenja jusarjev in odbora za ločeno upravljanje jusarskega premoženja. Svetnika sta ob koncu konference poudarila, da je ta gordijski vozel »kazalnik, da marsikaj ne deluje« v občinski palači.

Primorski dnevnik je za izjavi prosil Bruna Rupla in Sandorja Bukavca, predstavnika odbora za ločeno upravljanje jusarskega premoženja in proseške srenje. Oba sta potrdila, da se Občina Trst z njimi o podaljšanju koncesije ni pogovorila.

