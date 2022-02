V Mavhinjah je danes dopoldne zagorela hiša s številko 42. Na kraju je več gasilskih ekip iz Trsta in z Opčin. Po prvih podatkih ni bilo poškodovanih.

Požar, ki je bil okrog 12. ure pod nadzorom, je zajel prvo nadstropje, v katerem so skladiščni prostori, so sporočili gasilci, in ni poškodoval temeljev. V hiši ne prebiva nihče. Vzroke požara preiskujejo.