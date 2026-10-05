Na Opčinah je izbruhnil gozdni požar, zagorelo je med Selivcem in Vejno, nedaleč od igrišč za bejzbol in padel. Vnelo se je na območju z ledinskim imenom Žlanjiva, nedaleč od pešpoti Cobolli, ki vodi do svetišča na Vejni. Na kraju so posredovali pripadniki gozdarske policije, gasilci, prostovoljni gasilci in prostovoljci civilne zaščite. Dim je bil viden do Trsta, saj je gorelo nedaleč od kraškega roba, od koder se odpira pogled na mesto in morje.

Požar je gasilcem v kratkem času uspelo omejiti, a so kljub temu zaprosili za posredovanje helikopterja, ki bo temeljito zalil pogorišče, da se ne bi spet vnelo. Pogorelo je približno pol hektarja površine, gasilci so v borovem gozdiču zublje na srečo obvladali, preden bi se ogenj razplamtel in zajel krošnje dreves.