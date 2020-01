Zagorelo je v kuhinji

Gasilci in reševalci službe 118 so morali danes okoli 14. ure gasiti požar in pomagati invalidnemu stanovalcu v poslopju v Ul. Frescobaldi v Trstu. Tja so se podali, potem ko so prejeli telefonski klic z opozorilom, da se po stopnicah poslopja vali dim. Takoj so prihiteli s premično lestvijo in dvema cisternama na prizorišče, kjer so ugotovili, da dim prihaja iz stanovanja v četrtem nadstropju. Po prvih ugotovitvah se je ogenj razplamtel v kuhinji, vzrok pa še ni znan. Gasilci so takoj pogasili plamene in zavarovali stanovanje, reševalci službe 118 pa so morali nuditi pomoč stanovalcu: gre kot že rečeno za invalida, ki je že prej moral na podlagi predpisane terapije dihati s pomočjo dodatnega kisika, v požaru pa so se mu pojavile težave z dihanjem zaradi zastrupitve z dimom. Moškega so prepeljali na pregled v katinarsko bolnišnico.