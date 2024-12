Zagorelo na strehi stanovanjske stavbe

Tržaški gasilci so posredovali v Ulici Frescobaldi v Trstu, kjer je zagorelo na strehi stanovanjske hiše. Prejeli so več klicev stanovalcev, ki so zaslišali močan pok in nato videli gost dim, ki se je dvigal s strehe sedemnadstropne stavbe. Na strehi so našli več materiala, med drugim kartonaste škatle in plastične dele, ki jih je zajel ogenj. Požar so pogasili, nato so zavarovali streho in preverili morebitno prisotnost strupenih plinov v notranjih prostorih. Vzroke požara še preiskujejo. Na strehi trenutno postavljajo novo kritino. V požaru se ni nihče poškodoval in stavbe ni bilo potrebno evakuirati.