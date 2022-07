Zagorelo pri Mačkoljah

Včeraj dopoldne se je v gozdu pri Mačkoljah razplamtel manjši požar, zagorelo naj bi približno 25 metrov gozdne površine. Na kraj nesreče so prihiteli gasilci iz Milj. Na pomoč so jim z gasilskim vozilom priskočili tudi gasilci iz Trsta in štirje člani Prostovoljnega gasilskega društva Breg, ki so se na kraj požara pripeljali z dvema voziloma. Gasilci iz Brega so na isti lokaciji zaradi požara morali posredovati že v soboto.

Stopnja požarne nevarnosti je v sušnem obdobju zelo visoka. Če opazite požar je nujno, da čim prej pokličete na telefonsko številko za klic v sili 112 ali na telefonsko številko civilne zaščite 800500300.