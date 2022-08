Nekaj pred 13. uro je zagorelo pri Zagradcu, na meji med občinama Zgonik in Repentabor. Na kraj so prihiteli gasilci, repentabrska županja Tanja Kosmina je na prizorišče poslala ekipo občinske civilne zaščite. Županja Občine Zgonik Monica Hrovatin je prav tako na požarišče poslala prostovoljce civilne zaščite, ki so ogenj z repentabrskimi kolegi kmalu pogasili. Za požar naj bi bila kriva strela, ki je zanetila ogenj.