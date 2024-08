Tržaški gasilci so danes ob polnoči in pol posredovali v stavbi v Ulici Ruggero Manna št. 18, kjer je zagorelo stanovanje v pritličju. Vanj so vstopili skozi okno in preverili, da ne bi bilo v njem ljudi. Ko so ugotovili, da je prazno, so začeli z gašenjem. Požar so kmalu pogasili. Z uporabo električnih ventilatorjev so prostore temeljito prezračili, nato so že zavarovali pogorišče. V požaru ni bil nihče poškodovan, vzroke požara pa še preiskujejo.