Gasilci so danes okrog 12. ure posredovali v Ul. Morpurgo v Naselju Sv. Sergija blizu trgovine Conad, kjer je zagorelo grmičevje. Požar, ki je zajel kakih 300 kvadratnih metrov površine, se je razširil na strmo in težko dostopno območje. Ogenj so gasilci kmalu pogasili.