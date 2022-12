Gasilci so okrog 16.30 posredovali v Ul. Romagna, kjer je zagorelo v tretjem oz. zadnjem nadstropju stanovanjske stavbe s hišno številko 107. Stanovalka je pravočasno zapustila goreče stanovanje. Gasilci so požar kmalu pogasili, več ljudi pa je moralo začasno zapustiti svoje domove. Na kraju so reševalci in policisti. Nastala je gmotna škoda, kaže pa, da ni bilo poškodovanih. Kot poročajo mediji, naj bi požar zanetila sama 68-letna stanovalka, ki se sooča z osebnimi težavami.