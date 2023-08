Danes zjutraj so okrog 9.50 tržaški gasilci posredovali v Vižovljah, kjer je zagorelo v enodružinski trinadstropni hiši. Gasilci so zametke požara takoj pogasili, nato so obvarovali stavbo in jo prezračili, saj je bila polna dima. Zakaj je do požara prišlo, še preiskujejo.