Zagotavljajo, da prostori, kjer delujejo društva, niso naprodaj

»Društvenih prostorov se ne prodaja in domovi, kjer društva delujejo, niso obremenjeni s hipotekami.« Z jasnimi in pomirjujočimi besedami je v ponedeljek predsednik Tržaške matice Marko Rupel uvedel sestanek z nekaterimi slovenskimi tržaškimi društvi, ki so v preteklih dneh izrazili zaskrbljenost nad usodo svojih prostorov, potem ko je družba Dom napovedala možnost prodaje stavbe v Barkovljah.

Pred polno dvorano, v kateri so sedeže zasedali predvsem mlajši člani društev, je nov odbor Tržaške matice, ki je nastal jeseni in ga ob predsedniku sestavljajo odborniki Živka Persi, Gorazd Pučnik, Peter Furlan, Aleksander Coretti, Iztok Pečar in Igor Kocijančič – prisoten je bil tudi član nadzornega odbora Boris Siega, – dal razumeti, da namerava odrezati s preteklostjo in z novim pristopom, predvsem pa ob belem dnevu, delovati v prid skupnosti. Med publiko so bili prisotni predstavniki društev Tabor, Ivan Grbec, Fotokrožek 80, Barkovlje, Godbeno društvo Prosek, Vesna in Sokol.

Pomembni preobrati

»Izhajamo iz društev. Bili smo člani, odborniki in predsedniki teh,« je spomnil predsednik in na kratko povzel zgodovino družbe Dom, ki je nastala leta 1954. Takrat je prevzela lastnino raznih domov in drugih nepremičnin v lasti manjšine. Veliko je bilo zasebnih objektov, ki predstavljajo tržni del Doma, nekaj pa, netržni del, je namenjenih kulturnemu in športnemu delovanju skupnosti. »Teh prostorov je še danes veliko. Tudi ta stavba, v kateri se zdaj sestajamo, je od družbe Dom,« je dejal Rupel v Gregorčičevi dvorani v Ulici sv. Frančiška, kjer med drugim domujejo Narodna in študijska knjižnica, Zveza slovenskih kulturnih društev in Slovenska kulturno gospodarska zveza. »Do pomembnega preobrata,« je poudaril, »je prišlo leta 2016, ko so tržni del družbe v celoti ločili od netržnega in sta dejansko nastali dve družbi, obe z omejeno odgovornostjo.« Leta 2021, je še spomnil, je prišlo do prodaje nekaterih tržnih prostorov. Med temi so bili poslovni prostori v stavbi Prosvetnega doma na Opčinah, kar je tamkajšnje društvo Tabor pošteno zmotilo.