Zahteva po posodobitvi varnostnih načrtov v primeru jedrske nesreče

Pismo Omizja miru FJK je včeraj priromalo tudi na tržaško prefekturo. Predstavnik organizacije Alessandro Capuzzo ga je vložil sredi dopoldneva, da bi tržaškega prefekta Annunziata Vardeja opozoril na nujno potrebo po obnovi varnostnih načrtov v primeru jedrske nesreče v tržaškem pristanišču.

Premalo smo pozorni na dejstvo, da gostimo na deželnem območju ameriško vojaško oporišče v Avianu, kjer skladiščijo jedrske bombe, pravzaprav slednjim po novem dodajajo še novo orožje – nove bombnike in bombe B61, je na Velikem trgu povedal Capuzzo in ugotavljal, da bi lahko vojaško oporišče postalo tarča morebitnih napadov, kot se je pripetilo pred 50 leti na rezervoarje družbe Siot. »Zlasti glede na sedanje dogajanje v svetu, ki ne obeta nič dobrega. Dosedanji načrti, velja tudi povedati, so bili pomanjkljivi, veliko je bilo prikritega češ, da je šlo za vojaške skrivnosti. Sedaj pa je treba razumeti, ali je mogoče prebivalstvo zaščititi – kolikor je to sicer sploh mogoče – z nekimi načrti in omogočiti civilni zaščiti, da poskrbi za vse potrebne vaje, ali pa nadaljevati po tej poti, kot da se ni nič ne dogaja in kot da nas nič ne more doleteti. Pa čeprav je tveganje pred vrati,« ni ovinkaril Capuzzo.