Zahtevajo nove zaposlitve v zdravstvu in učinkovitejše storitve

Na Velikem trgu v Trstu se je dopoldne pred sedežem deželne vlade na poziv sindikatov CGIL, CISL in UIL zbralo okrog pesto ljudi, opozarjali so na položaj v zdravstvu. Skupaj so se zavzeli za učinkovitejše storitve in nove zaposlitve. »Ni dopustno, da se deželna zdravstvena politika še naprej vsiljuje z vrha, brez soočanja bodisi glede upravljanja s krizo koronavirusa bodisi v zvezi z osebjem in s čakalnimi seznami,« se glasi sporočilo, ki so ga deželni generalni sekretarji Villiam Pezzetta (CGIL), Alberto Monticco (CISL) in Giacinto Menis (UIL) naslovili na predsednika deželne vlade Massimiliana Fedrigo in njegovega namestnika Riccarda Riccardija.

Na trgu se je zbralo veliko število zaposlenih v zdravstvu, pa tudi upokojencev, ki so v Trstu že pred dvajsetimi dnevi zahtevali večjo transparentnost v zvezi s položajem v domovih za starejše občane, katere je covid-19 prizadel še predvsem v Trstu.