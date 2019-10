Zakaj ti prostovoljna civilna služba obogati življenje

Odločiti se za prostovoljno civilno službo. Ni boljšega vabila od tistega, ki ti ga lahko zaupa, kdor je osebno doživel tovrstno pomembno življenjsko izkušnjo. Včeraj (sreda) smo tako obiskali tržaški sedež Zveze slovenskih kulturnih društev, kjer smo prisluhnili nasmejanim prostovoljkam Veroniki, Sofii in Karol.

Mladi med 18. in 28. letom starosti imajo čas do četrtka, 10. oktobra (do 14. ure), da se prijavijo na letošnji državni razpis za celoletno državno prostovoljno civilno službo. Vrata so oprta vsem predstavnikom mlajše generacije, ki bi radi bili aktivno vključeni v utrip slovenske manjšine v Italiji in bi se obenem želeli osebno oziroma značajsko obogatiti. Letos poteka projekt civilne službe ZSKD na deželni ravni in ima prvič kar dva operativna sedeža. Poleg štirih mest v Trstu so na razpolago še tri za Gorico.

»Po maturi nisem vedela, na katero univerzo bi se lahko vpisala. Bila sem že povezana z ZSKD, saj sem dejavna v vrstah Mladinskega trebenskega krožka. Izkušnja civilne službe se bo sicer zaključila januarja. Lahko pa že rečem, da sem v teh mesecih radikalno spremenila. Vstopila sem v svet odraščanja,« je povedala 20-letna Veronika Feri. 19-letna Karol Krevatin je ravno tako potrdila, da je pridobila na čutu odgovornosti: »Pred enim letom sem brskala po spletu in sem se odločila, da bom vložila prošnjo. Prepričala sem tudi svojo sestro dvojčico. Bilo je res edinstveno.« Sofia Krevatin torej ravno tako hrani navdušenje nad vsem, kar so skupaj izkusile.