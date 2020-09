Zaključuje se gledališko-pravljični teden

Ta teden je na dvorišču Finžgarjevega doma šestnajst otrok urilo svoje gledališke sposobnosti v okviru že tradicionalne 19. male gledališke šole Matejke Peterlin, ki jo prirejata Radijski oder in Slovenska prosveta, vodi pa jo Lučka Susič. Šolo so letos zaradi virusnih razmer izjemoma priredili v mesecu septembru ter tako izkoristili šotor, v katerem so prejšnji vikend potekali Študijski dnevi Draga. »Letos smo sprejeli manj otrok kot po navadi. Razdelili smo jih v tri manjše skupine, ki vadijo s tremi vzgojiteljicami, Anko Peterlin, Manico Maver in Marjetico Puntar, Tatjana Oletič pa skrbi za tehnično plat gledališke šole. Poleg njih so nam na pomoč priskočile še nekdanje gojenke radijskega odra Tina, Ivana, Katarina, Irena in Veronika,« je pojasnila Susičeva, avtorica in režiserka gledališke uprizoritve Zavozlani konci pravljic, ki so jo otroci marljivo vadili tekom tega tedna, premierno pa jo bodo predstavili v šotoru Drage jutri (petek) ob 12. uri. Dostop tokrat ni omejen, saj je prostora dovolj za vse.

Zgodba, napisana v verzih, govori o otroku, ki noče prebirati pravljic, saj jih že pozna. Zaradi njegovega obnašanja dva tiskarska škrata zamešata konce pravljic tako, da junaki pravljic več ne vedo, kam spadajo, naposled pa otrok pravljice le prebere in situacija se ponovno uredi.