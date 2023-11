Zalezovali mladega migranta in mu grozili

Lokalni policisti so na podlagi odredbe sodnika za predhodne preiskave odvzeli prostost petim osebam, migrantom, ki se pogosto zadržujejo na Trgu Libertà, zaradi zalezovanja mladega migranta. Ustvarili so manjšo tolpo, ki je, kot kaže, grozila ostalim na trgu. Njihova žrtev je bil tudi mladi migrant, ki so ga zalezovali in mu grozili, zaradi česar ga je obšla anksioznost in je bil v stalnem strahu za svojo varnost, pri čemer je moral tudi prekiniti študij na poklicnem zavodu, da ne bi sam hodil po mestu. Izpovedal se je svojemu skrbniku, ta pa je obvestil lokalne policiste. Redarji so zaslišali več oseb, ki so potrdile pričevanje mladostnika ter pogoste napade, nadlegovanja in grožnje omenjene peterice. Sodnik za predhodne preiskave je tako na račun petih domnevnih storilcev odredil odvzem prostosti zaradi zalezovanja v oteževalnih okoliščinah.

Gre za peterico, ki je že znana organom pregona zaradi vpletenosti v več prepirov in drugih kaznivih dejanj, med drugim tudi zaradi ropa na Trgu Libertà, ki sta ga dva izmed njih storila 28. septembra. Takrat so aretirali 35-letnega Afganistanca F.S. in 21-letnega Pakistanca O.M.. Zdaj so odvzeli prostost še 33-letnemu Afganistancu W.J. ter 31-letnemu in 18-letnemu Pakistancu K.H. in M.K.