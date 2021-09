Žalna seja za Klavdija Palčiča jutri v Kulturnem domu

Slovenska kulturno-gospodarska zveza prireja jutri ob 19. uri v Kulturnem domu v Trstu žalno sejo v spomin na svojega nekdanjega predsednika Klavdija Palčiča. »Veliki umetnik in angažiran Slovenec pušča za sabo veliko praznino,« so zapisali pri krovni organizaciji in izrazili globoko pretresenost ter ganjenost ob slovesu tržaškega slikarja. »Spominjali se ga bomo kot angažiranega pripadnika slovenske narodne skupnosti v Italiji, ki mu ob slovesu namenjamo hvaležen spomin na njegovo predsedovanje prej Slovenski prosvetni zvezi (1971–1980) nato pa Slovenski kulturno-gospodarski zvezi (1987–1996). Krovno organizacijo Slovencev v Italiji je vodil za časa epohalnih sprememb, ki jim je kot uglajen in umirjen vodja kljuboval.«

Spomin nanj bodo ohranjale tudi številne umetnine, »ki so že desetletja na ogled po vsej Evropi. Njegovo ustvarjanje je plemenitilo scenografske stvaritve izjemnih gledaliških in opernih hiš. Generacije otrok so in še bodo odraščale ob očarljivih ilustracijah številnih literarnih besedil, ki so v binomu z eminentnimi besednimi ustvarjalci predvsem iz našega prostora ustvarile nepozabne založniške stvaritve,« so spomnili pri SKGZ ter izrazili sožalje ženi Ani in hčerkama Katji in Jani ter njunima družinama.