Zaloge so napolnili v pol ure

Za gasilci in prostovoljci civilne zaščite je še ena izjemno naporna noč. Podporo v boju proti ognjenim zubljem so jim z donacijo hrane in pijače izkazovali radodarni občani. Na italijanski strani meje so pomoč zbirali tudi v nabrežinski telovadnici Sava Ušaja.

»V samo pol ure smo včeraj nabrali ogromno hrane in pijače, zaradi česar smo nabirko kmalu prekinili,« je dejala nabrežinska občinska svetnica Antje Gruden, ki je hrano in pijačo z drugimi prostovoljci zbirala v občinski telovadnici. Nabirali so predvsem vodo, mleko, hrano v konzervah, energijske ploščice, sadje, kruh in narezek. Na teren sta prostovoljcem hrano in pijačo odnesla župan Igor Gabrovec osebno in kombi civilne zaščite. Preostanek nabranega so odnesli v komenski gasilski dom, kjer so pri nabirki pomagali prostovoljci z vse Slovenije. Davi pa so sendviče prostovoljcem na pogorišče odnesli že ob 7. uri, na pomoč je priskočil tudi kombi civilne zaščite iz Fiumicella. Za prejeto se v Nabrežini iskreno zahvaljujejo, hrane imajo za zdaj dovolj. O morebitni ponovni nabirki bodo obsvetili po družbenih omrežjih.

Pomoč pa bodo danes zbirali na sedežu zgoniške Civilne zaščite v Gabrovcu št. 119 med 15. in 17. uro. Potrebujejo naravno in gazirano vodo v pollitrskih plastenkah, piškote, energijske ploščice, krekerje in prigrizke, ki jih lahko prostovoljci spravijo v žep.