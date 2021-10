Žalosten konec za stranko, Slovence in Trst

Izločitev Slovenske skupnosti iz občinskega sveta predstavlja hud udarec za stranko, slovensko manjšino in za Trst. V mestni skupščini je utihnil glas, ki je someščane 72 let opozarjal na Slovence, spremljal povojna dogajanja in jih v pomembnih zgodovinskih trenutkih tudi sooblikoval. Spomnimo se kakšen zasuk sta za Trst in Slovence pomenili občinski upravi županov Maria Franzila in Marcella Spaccinija in kakšno novost ter svežino je mestu in njegovim prebivalcem prinesel župan Riccardo Illy. V obeh prelomnih dogajanjih je bila SSk zraven.

Na prvih povojnih volitvah leta 1949, ko je bil Trst še pod anglo-ameriško vojaško upravo, je bil v občinski svet na listi Slovenske demokratske zveze, predhodnice SSk, izvoljen Josip Agneletto. Nasledil ga je Teofil Simčič, ostali svetniki SSk so bili Rafko Dolhar, Aleš Lokar, Samo Pahor, Andrej Berdon, Peter Močnik in Igor Švab, ki je na zadnjih volitvah sklenil 72 let trajajočo zgodbo v tržaški mestni skupščini.

Občinska odbornika sta bila zdravnik Rafko Dolhar v levosredinski upravi župana Maria Spaccinija, ter univerzitetni profesor Aleš Lokar v odborih pod vodstvom Liste za Trst.