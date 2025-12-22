Zamenjati morajo še 20 tisoč števcev

Komunalno podjetje AcegasApsAmga zaključuje kampanjo nadomeščanja zastarelih električnih števcev z novimi. Začeli so v drugi polovici leta 2023, v tem času so na 140.000 obstoječih števcev zamenjali približno 120.000.

Podjetje je že evidentiralo gospodinjstva, kjer še ni bilo mogoče posodobiti naprave, sporočajo pa, da bodo tamkajšnje prebivalce povabili, naj se obrnejo na pristojno službo, s katero bodo izbrali primeren termin za brezplačno nadomestitev. Naročijo se lahko tudi s klicem na brezplačno telefonsko številko 800 990 200 od ponedeljka do petka med 8. in 22. uro ter ob sobotah med 8. in 18. uro (jutri in 31. decembra se po 20. uri osebje ne bo odzvalo).

Novi števci, poudarjajo pri komunalnemu podjetju, omogočajo učinkovitejši in podrobnejši nadzor nad energetsko porabo, Acegasu pa olajšajo načrtovanje električne dobave.