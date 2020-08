Zapore je treba ukiniti

Zapore in zaporno kazen je treba ukiniti. To je glavno sporočilo Radikalne stranke, ki je pred dnevi v sklopu akcije Ferragosto in carcere (Veliki šmaren v zaporu) obiskala zapor v Tolmeču. Organizacija skuša s takimi akcijami približati realnost zaporov ljudem. Popoldne pa so predstavniki organizacije spregovorili novinarjem na tiskovni konferenci, ki jo je vodil član organizacije Marco Gentili.

Elisabetta Zamperutti je predstavila jutranji obisk strogo varnovanega zapora v Tolmeču, ki so ga obiskali že lani. Dejala je, da se razmere v zaporu niso veliko spremenile od lanskega leta. Še vedno je ta prenatrpan, lani so imeli v tem času 234 zapornikov, letos jih je 223. Poleg tega jim primanjkuje administrativnega osebja (za 14 odstotkov) in paznikov (20 odstotkov primanjkljaja), prav tako imajo premalo vzgojiteljev. Zamperutti je dejala, da ima zapor dobro direktorico, saj Irene Ianucci svoje delo sprejema kot poslanstvo. Zaporniki so izrazili željo po več stikih z družinami in uporabo Skypa, kar so začeli uporabljati v času epidemije novega koronavirusa.

Na konferenci sta spregovorila tudi odvetnika Marco Fazzini in Andrea Frassini. Slednji je poudaril, da se pravica ne doseže z zaporno kaznijo. Treba bi bilo kaznovati na različne načine, na primer s socialnim delom.