Zaporno kazen bo prestal po 10 letih

Karabinjerji iz Nabrežine so pri Fernetičih aretirali 35-letnega romunskega državljana, ki mora v Italiji prestati enoletno zaporno kazen. Kaznivo dejanje je storil pred natanko 10 leti pri Trevisu, kjer so ga aretirali, medtem ko je z drugim moškim nameraval ukrasti luksuzni avtomobil. Ko so ga pred sodno obravnavo izpustili iz pripora, je pobegnil in se je za njim izgubila vsakršna sled.

Nabrežinski karabinjerji so ga včeraj prestregli med rednim obmejnim nadzorom pri Fernetičih na avtobusu, ki je bil namenjen v Španijo. Prepeljali so ga v tržaški zapor, kjer bo prestal kazen.