Zaposleni v tovarni Adriatronics so na bojni nogi

»Pripravljeni smo na shod pred tovarno, v primeru, da bo to potrebno, pa tudi na njeno okupacijo.« Tako je bilo slišati ob vhodu v tovarno Adriatronics (nekdanjo tovarno Flex) pri Žavljah, kjer se je ravnokar zaključila skupščina s predstavniki sindikatov in tamkajšnjimi zaposlenimi.

»V kolikor bi lastnik Faircap potrdil glasove, da je njegov namen prodaja objekta ter posledično likvidacija tovarne in delavcev, smo nemškemu skladu pripravljeni dati močan signal,« je dejal pokrajinski vodja sindikatov kovinarjev Antonio Rodà. »Zahtevamo ponovno omizje na pristojnem ministrstvu, na katerem naj Faircap jasno pove, katere so njegove namere,« je pristavil Alessandro Gavagnin, pokrajinski vodja sindikata Fim Cisl.

Ministrstvo je ob koncu zadnje seje, ki je potekala v Rimu pred približno dvema tednoma, pozvalo nemški sklad k podpisu zapisnika, s katerim bi prevzel odgovornost za iskanje konkretnih rešitev za tovarno pri Žavljah, potem ko jo je pred približno dvema meseca odkupil. Sindikati in zaposleni so med današnjo skupščino spet spomnili, da bi moral nemški sklad Faircap, v kolikor ne namerava zagotoviti industrijskega razvoja tovarne, pospešiti njeno prodajo, in sicer po ugodni ceni. V zadnjih dveh tednih pa naj bi se nemški sklad zavil v molk.