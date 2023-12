Zapustil nas je kolega in fotograf Paolo Giovannini

Danes popoldne nas je v uredništvu pretresla vest, da nas je v 53. letu starosti za vedno zapustil naš kolega in fotograf Paolo Giovannini. Odšel je po večmesečnem boju s srčnimi težavami, ki so jih reševali najprej na kardiološkem oddelku v katinarski bolnišnici, zadnje tri mesece pa še na presejalnem oddelku v videmski bolnišnici. Odšel je tako, kot je tudi živel: tiho in dostojanstveno. Vsi, ki smo ga poznali, vemo, kako dobro se je znal prilagajati vsem okoliščinam. Ko je prišel k nam na Primorski dnevnik, se je hitro vživel v naš svet in v naše potrebe. Čeprav se na prvi pogled ni zdelo, ga je odlikovala silovita energija. Fotografije ni ustvarjal samo za nas, v svoj objektiv je lovil tudi nogometaše Triestine, košarkaše kluba Pallacanestro Trieste, jadralce Barcolane za slovito agencijo AP, in to kar s helikopterja, od začetka tega leta tudi politike v deželnem svetu.