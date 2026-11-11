Preventivo je potrebno izboljšati

Rak dojke je najpogostejši rak pri ženskah. Incidenca je v Furlaniji - Julijski krajini ena najvišjih v Italiji in do 75. leta starosti bo v FJK (podobno bo tudi v Sloveniji) za rakom dojke zbolela približno vsaka deseta ženska. Tako je na ponedeljkovem večeru Društva slovenskih izobražencev v Peterlinovi dvorani v Trstu povedal vodja oddelka za onkološko kirurgijo v goriški bolnišnici Jože Stacul, ki je pa obenem poudaril, da v Evropi 90 odstotkov primerov raka ozdravijo, ob tem tehnološki razvoj omogoča vse lažjo in zgodnjo diagnozo ter manj invazivne operacije. Diagnoza je še posebej pomembna v primeru genetske mutacije, ki v 80 odstotkov primerov privede do rakastega obolenja, odkritju mutacije pa lahko že sledi preventivna operacija.

Čeprav je delež ozdravljenih rakov dojke zelo visok, je treba izboljšati odzivnost na izvide za njegovo odkritje, je pozval. »Samo 75 odstotkov poklicanih se udeleži presejalne mamografije,« je povedal. »Delati moramo na tem, da se še tista četrtina povabljenih odzove,« je pojasnil Stacul ter zaključil z nasvetom, ki ga je mlajšim zdravnikom dajal Veronesi: »Ko vas ustavi pacientka, ki potrebuje pojasnila, prisluhnite ji, pozabite na uro. S pacientko moramo govoriti, do nje moramo biti sočutni, tako da bo ambulanto zapustila v pozitivnejšem duhu in z dobrim nasvetom.«