Reševalci interventne zdravstvene službe Sores so včeraj posredovali v dolinski občini, kjer je starejši moški zaradi izpada elektrike ostal brez kisika. Odpovedala je namreč zdravstvena naprava, na katero je bil priključen dan in noč. Žena je poklicala na pomoč okrog 18.30, ko je mož začutil prve težave z dihanjem.

Operativna centrala interventne zdravstvene službe Sores je v dolinsko občino preusmerila reševalno vozilo, na katerega so naložili jeklenko s kisikom. Prispel je tudi bolničar, ki je na kraju preveril zdravstveno stanje domačina in mu nudil vso potrebno oskrbo. Ko je bilo najnujnejše urejeno, je osebje Soresa skupno z gasilci in civilno zaščito iz FJK preverilo električno napeljavo v hiši. Ker so ugotovili, da gre za daljši izpad, so zakoncema nudili električni generator, pri čemer sta tako lahko ostala na domu.