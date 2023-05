Zaradi iztegnjenih desnic zapustili dvorano

Komemoracija novinarja Almeriga Grilza ob 36-letnici njegove usmrtitve in z njo povezane polemike so včeraj pristale tudi na seji mestnega sveta v Trstu. Spomin na za velik del populacije sporno osebnost je najprej počastil Gabriele Cinquepalmi (Bratje Italije), nato še Angela Brandi (Naprej, Italija). Prvi je med drugim dejal, da je Grilz promoviral mir in spravo med narodi. Levosredinska opozicija je iz protesta zapustila dvorano.

To je vznejevoljilo del koalicije, ki po vrnitvi opozicije ni želela niti prisluhniti pojasnilom Giovannija Barba iz Demokratske stranke. Ta je novinarjem povedal, da niso zapustili dvorane iz nespoštovanja do pokojne osebe, ampak zato, ker so se želeli odzvati na petkov fašistični pozdrav v Ulici Paduina, kjer so se zbrali skrajni desničarji in somišljeniki pokojnega novinarja. Barbo je ostro obsodil fašistične pozdrave tudi zaradi boleče zgodovine, ki se je pisala v teh krajih v prvi polovici 20. stoletja. Tudi Štefan Čok in Valentina Repini sta novinarjem pojasnila, da je opozicijski bojkot komemoracije posledica nesprejemljivega dogajanja v zadnjih dneh.

Odhod opozicije je sprožil burno reakcijo med desnosredinsko koalicijo. Najbolj vznemirjena sta bila pobudnika komemoracije Cinquepalmi in Brandijeva. Slednja je glasno vzklikala, naj bo opozicijo sram, da je zapustila dvorano med komemorativnim trenutkom. Novinarjem je zaupala, da bo v prihodnje a priori bojkotirala vsako komemoracijo, ki bo prišla s strani opozicije. Šla je še korak dlje. Po obravnavi in izglasovanju predlogov sklepov formalne narave je predlagala prekinitev seje, kar je koalicija z večino glasov podprla. In tako še enkrat poslala na čakanje več kot 80 svetniških predlogov.