Zaradi močne burje na delu vse razpoložljive gasilske enote

Gasilci imajo na Tržaškem predvsem zaradi močne burje polne roke dela. Opravljajo številne intervencije zaradi zlomljenih vej in padlih dreves ter drugih običajnih tovrstnih težav, so povedali. Ob 10. uri so bile na delu vse razpoložljive gasilske enote. Burja je v Tržaškem zalivu zapihala s hitrostjo skoraj do 100 km/h.

Malo po 10. uri je nekoliko večje težave povzročalo drevo, ki je padlo na drog električne napeljave v zgornjem delu Ul. Vicolo delle rose v Rojanu pri hišni številki 75. Na kraju so gasilci in lokalni policisti. Drevo, ki so ga okrog 11. ure odstranili, je poškodovalo električni kabel, zlasti pa drog razsvetljave, ki ga bodo morali zamenjati. V prihodnjih urah bodo posredovali z žerjavom.