Zaradi nadlegovanja dijakinj suspendiran vzgojitelj

Preiskovalni sodnik tržaškega sodišča je suspendiral vzgojitelja, starega okrog 40 let, in mu prepovedal približevanje štirim trinajstletnicam, ker naj bi jih zlorabljal med dejavnostmi. Suspenz in prepoved približevanja je sodnik izrekel 31. marca, 5. aprila pa so osumljenca zaslišali. Moški je delno priznal, kar mu očitajo, piše v sporočilu tožilstva.

Do nadlegovanja naj bi prišlo v enem izmed občinskih rekreacijskih središč. Preiskava se je začela, ko sta se dve dijakinji zaupali drugim spremljevalcem. Preiskavo vodi tožilka Maddalena Chergia, izvaja pa jo tržaška lokalna policija v sodelovanju z enoto za boj proti nasilju, zalezovanju in zlorabam in pravosodne policije. S preiskavo so odkrili, da naj bi zlorabljal več deklet. Občina Trst je sporočila, da je sama obvestila tožilstvo, s katerim sodeluje, in da je že sprejela potrebne ukrepe.

Preiskovalci so zbrali veliko pričevanj odraslih, mladoletnikov in fotografsko gradivo o neprimernem vedenju moškega.