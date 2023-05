Zaradi nesreče na Krasu začasno zaprli avtocesto

Na avtocestnem priključku pri Proseku, malo pred predorom v smeri proti Trstu, je zvečer prišlo do prometne nesreče, v katero je bila vpletena motoristka, ki je izgubila nadzor nad vozilom, padla, motor pa je svojo pot končal v travi. Zaradi tega je bil zaprt del avtoceste, vozila so jo morala v smeri proti Trstu zapustiti pri izvozu za Zgonik. Odsek so zatem spet odprli za promet.

Motoristko je osebje službe Sores oskrbelo na kraju in jo prepeljalo v katinarsko bolnišnico, njene poškodbe niso hude. Po razpoložljivih informacijah naj bi med vožnjo izgubila ravnotežje zaradi vbokline na sredini cestišča, na katero so vozniki že nekajkrat opozorili.