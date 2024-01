Zaradi nevarne snovi zasegli 57 parfumov

Lokalna policija je v času božičnih nakupov poostrila nadzor v trgovinah. Tako je na primer izvedla več kontrol v trgovskih obratih v središču mesta, v trgovini v Terezijanski četrti pa je naletela na več nepravilnosti.

Lokalni policisti so ugotovili, da so v njej prodajali več parfumov, ki so vsebovali škodljivo snov imenovano Buthylfenil Methylpropional oziroma BMHCA. Evropska unija je 1. marca 2022 prepovedala prodajo kozmetičnih izdelkov s to snovjo, saj je škodljiva za zdravje. Lokalna policija je zato zasegla 57 parfumov in prijavila lastnika trgovine.