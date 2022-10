Sinoči se je okrog 22. ure vnel požar v lokalu Burger King v Drevoredu 20. septembra. Na kraj so takoj prihiteli gasilci, ki so požar pogasili. Zaradi dima so se sicer odločili, da evakuirajo stavbo in sosednji hotel, ogenj pa je zajel tudi del strehe. Na delu sta bili dve ekipi gasilcev, ki sta še vedno na pogorišču.