Plameni, ki so zajeli stanovanje v Miramarskem drevoredu v Trstu, povzročajo hude težave tržaškemu prometu. Zaradi gašenja požara je pomembna prometna arterija zaprta za promet, tako da ob vstopu v Trst skozi Barkovlje mestni redarji preusmerjajo voznike po starem pristanišču, kjer nastajajo zelo dolge kolone vozil. Da so prevozili omenjeni odsek, so vozniki avtomobilov potrebovali tudi po 30 minut. Zelo gost promet beležijo tudi v Ulici Udine in v Rojanu.