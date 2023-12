Zasačili so ga, medtem ko je vdiral v žrtvino stanovanje

Prve dni decembra je ženska lokalnim policistom prijavila več primerov poškodovanja lastnine s strani neznancev, ob čemer jim je tudi izpovedala občutek, da jo nekdo zalezuje. Lokalni policisti so uvedli preiskavo in zbrali več dokazov, ki so potrdili njeno bojazen. Ugotovili so, da jo nekdo skoraj dnevno opazuje, pri čemer so posumili o moškem, s katerim je imela razmerje, ki se je zaključilo.

Skladno z navodili državnega tožilca, ki je vodil preiskavo, so lokalni policisti moškega začeli nadzorovati in ga na skrivaj opazovali, pri čemer so ga prestregli in prijeli, medtem ko je skušal vdreti v stanovanje žrtve. Prepeljali so ga na poveljstvo, kjer so ga aretirali zaradi vdora v stanovanje, upiranja uradni osebi in zalezovanja, z obteževalno okoliščino, da je kazniva dejanja storil zoper osebo, s katero je bil v razmerju.