Zasačili so ga z najrazličnejšimi drogami

Tržaški lokalni policisti so pred nedavnim aretirali 43-letnega italijanskega državljana, ki so ga zasačili z mamili. V njegovem avtomobilu so našli nekaj odmerkov kokaina in denar, za katerega moški ni znal utemeljiti, zakaj ga ima.

Po nalogu tožilke so nato preiskali še njegovo stanovanje. Tam so poleg kokaina staknili številne odmerke hašiša, marihuane, ketamina, MDMA in LSD ter precizno tehtnico in še drugi denar. Moškemu so odredili pripor. Preiskujejo tudi, če so v primer vpleteni še drugi posamezniki.