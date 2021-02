Zasebna cesta postala priljubljena bližnjica

V času sanacije zemeljskega usada Pod Frnedom na Kontovelu so alternativne poti na dnevnem redu. Tako hitro kot prej po Furlanski cesti pač začasno ne gre. Nekateri pa nočejo izgubljati preveč časa in hočejo vseeno hitro prispeti na cilj. Tržaški vozniki se vedno raje vozijo po manjši zasebni cesti, ki povezuje zgornji del Kontovela s prvim ovinkom Furlanske ceste (če se peljemo s Krasa proti Trstu). Dostop je sicer dovoljen le stanovalcem, na kar opozarjajo tako prometni znaki kot cestne pregrade. Neposlušni posamezniki pa pregrade za trenutek umaknejo, speljejo mimo in jih nato spet postavijo nazaj (ali pa tudi ne).

Domačinom se kar ježijo lasje. Težavo so obravnavali tudi na zadnjem spletnem zasedanju zahodnokraškega rajonskega sveta, ki je potekalo prejšnji četrtek. Predsednica Maja Tenze je pisala občinskim uradom in mestnim redarjem, naj nadzorujejo promet na omenjeni uličici in naj kaznujejo neposlušneže.

Pri tržaški lokalni policiji so odgovorili, da redno kontrolirajo nedovoljeni promet. Večkrat so tudi sami spet postavili na pravo mesto odstranjeno cestno pregrado in tudi pozvali, naj se okrepi potrebno prometno signalizacijo. Najlepše se ne godi niti pešcem, opozarja tudi opozicijski rajonski svetnik Aldo Rampini (Naprej Italija). Od Občine Trst je zahteval, naj z javnim dokumentom sporoči, kod naj hodijo v času zaprtja. Kdor mora s Furlanske ceste – zlasti od trenutne razpoložljive zadnje avtobusne postaje – peš kreniti do Kontovela ali Naselja sv. Nazarija je izpostavljen neštetim oviram. Tamkajšnja stopnišča, ki bi lahko bila v tem času ustrezna rešitev, so v zelo slabem stanju.