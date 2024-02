Zasegli 200 kilogramov še živih morskih ježkov

Osebje luške kapitanije in obalne straže je v sklopu vsedržavne operacije SpiNNaker v boju proti nezakonitim oblikam ribolova opravila več kontrol na morju in na kopnem, med drugim v trgovinah, javnih lokalih, ribarnicah in distribucijskih podjetjih. Ugotovili so več kršitev v zvezi s sledljivostjo in označevanjem.

Pripadniki tržaške obalne straže so v kombiju hladilniku odkrili okrog 200 kilogramov morskih ježkov brez dokumentov o sledljivosti. Tovor so zasegli, pri čemer so ježke po pregledu pristojnih zdravstvenih oblasti, ki so ugotovile, da so še živi, ponovno vrgli v morje.

V restavracijah, ki jih upravljajo tuji državljani, so zasegli več kot 50 kilogramov ribjih izdelkov, ki so prav tako bili brez dokumentov o sledljivosti. Naložili so skupnih 4500 evrov kazni.

V sklopu operacije SpiNNaker so na državnem ozemlju zasegli več kot pol tone ribjih izdelkov in naložili globe za skupnih 35.000 evrov.