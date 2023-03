Zasegli 50 kilogramov brancinov

V sklopu stalnih aktivnosti nadzora pri ribjih izdelkih so nadzorniki za ribolov obalne straže danes zjutraj izvajali nadzor na tržaški ribji tržnici in v nekaterih trgovinskih obratih v mestu.

Nadzorniki so oglobili enega prevoznika rib iz Slovenije s 1500 evri globe, ker je prevažal ribe, ki niso imeli podatkov, od kod prihajajo. Obalna straža je zato zasegla približno 50 kilogramov brancinov, ki jih bo moralo pregledati lokalno zdravstveno podjetje. Če bodo ugotovili, da so užitni, jih bodo darovali v dobrodelne namene.

Poleg tega so nadzorniki oglobili tudi dva trgovinska obrata v centru mesta, za skupno vrednost 3500 evrov zaradi kršitev sledljivosti in neuporabe postopkov za pregled rib. Zasegli so približno pet kilogramov lososov, rumenoplavutih tunov in rakcev.