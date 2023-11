Zasegli dragocena oblačila znanih znamk

Policisti so v petek, 9. novembra, v skopu hišne preiskave, ki jo je odredilo tržaško državno tožilstvo, na domu dveh moških, ki sta že večkrat imela opravka s pravico, zasegli več dragocenih oblačil in športnih obuval znanih modnih znamk.

Osumljencema so policisti prišli na sled 26. oktobra po tatvini v trgovini Upim. V Ulici Battisti so ustavili moškega, ki ga je varnostnica omenjene veleblagovnice prepoznala kot enega od storilcev kraje, po kateri pobegnil. V njegovem avtomobilu so našli ukradeno blago, ki so ga vrnili upraviteljici trgovine, moškega pa so ovadili zaradi tatvine v oteževalnih okoliščinah v sodelovanju z drugimi osebami.

Po izsleditvi enega od storilcev je državno tožilstvo odredilo osebno in hišno preiskavo na domu dveh osumljencev, ki so jo izvedli policisti poveljstev pri Sv. Soboti in v Devinu-Nabrežini. Zasegli so več majic znamk Dior, Balenciaga in Amiri, na katerih so bile še varnostne priponke, več športnih obuval in natikače znamke Nike.