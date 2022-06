Zasežene pelete so podarili

Agencija za trošarine, carine in monopol (ADM) in finančna policija sta začeli akcijo za podpiranje organizacij, ki se uvkarjajo s socialo, s tem da jim podarijo stvari, ki jih lahko uporabijo za tiste, ki živijo na deželnem območju.

Pred kratkim so na Fernetičih zasegli 23 tisoč kilogramov peletov, ki naj bi bili znane znamke, v resnici pa je bil njihov certifikat kakovosti ponarejen. Potem ko je tožilec začel kazenski postopek in so zasegli pelete, so dobili dovoljenje da te podarijo nepridobitnim organizacijam.

Med temi so izbrali občino Forni di Sopra, ki bo s peleti segrevala šole, občinski sedež, dom za starejše občane in prostore društev. Pelete bodo podarili tudi nepridobitnim organizacijam iz Trsta in Zgonika, te pa ga bodo uporabile za segrevanje svojih prostorov, v katerih organizirajo športne prireditve ali kjer gostijo invalide.