Zasledovali pijanega motociklista, ki je divjal po mestnih ulicah

Lokalni policisti so v sredo, 20. marca, v nočnih urah, med nadzorovanjem območja ob Trgu Garibaldi opazili moškega na motociklu, ki je v križišču z Drevoredom D’Annunzio prevozil rdečo luč na semaforju. Začeli so ga zasledovati in so ga ustavljali, pri čemer je upočasnil vožnjo in je kazalo, da bo upošteval ukaze. Naenkrat pa je motocikel spet pognal na vso moč in zavil v Ulico Vasari, pri čemer je vozil v napačno smer. Izognil se je nekaterim voznikom, ki so pravilno pripeljali mimo in so se kolikor mogoče umaknili na rob cestišča, da bi preprečili čelno trčenje. Z divjo vožnjo je nato nadaljeval po Ulici Parini. Ko je ugotovil, da so ga lokalni policisti skoraj dohiteli, je stopil z motocikla in stekel v Ulico Caccia proti Trgu Stare mitnice. Kmalu se je premislil in nenadno zamenjal smer. Eden od lokalnih policistov ga je vseeno prestregel in ga poskusil ustaviti, moški, ki je bil hudo razburjen, pa se mu je močno upiral. Tudi druge lokalne policiste, ki so ga medtem dosegli, je močno odrival in poskusil pobegniti. Naposled so ga lokalni policisti ob upoštevanju vseh potrebnih varnostnih ukrepov vendarle nekoliko pomirili, še vedno pa jim je grozil.

Moškega, 45-letnega A. R. so ob pomoči kolegov, ki so medtem prišli na kraj, prepeljali na poveljstvo. Tam so opravili alkotest, ki je pokazal, da je vozil z več kot s štirikratno dovoljeno količino alkohola v krvi. Ovadili so ga zaradi vožnje pod vplivom alkohola in upiranja uradni osebi. Naložili so mu tudi kazen zaradi pijanosti, neupoštevanja rdeče luči na semaforju in znakov lokalnih policistov, ki so ga ustavljali. Med nadaljnjo preiskavo so lokalni policisti ugotovili tudi, da je vozil brez vozniškega dovoljenja, ki mu je bilo odvzeto. Za motocikel so odredili trimesečno prepoved vožnje.