Na hitri cesti v smeri Trsta je dostavno vozilo paketnega distributerja GLS okrog 11.30 pri sedmem pomolu, torej malo pred končnim izvozom v smeri Trsta, trčilo v varnostno ograjo in obtičalo počez na vozišču. Voznik se, kot kaže, ni poškodoval in je sam poklical na pomoč. Na kraju so lokalni policisti, ki urejujejo promet in preiskujejo vzroke nesreče ter gasilci, ki so zavarovali kraj nesreče in odpravljajo njene posledice. Na hitri cesti proti Trstu nastajajo zastoji.