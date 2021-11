Zaupanje v otroka vodi v samozavestno doraščanje

Kaj si starši želijo za svojega otroka, ko bo odrasel? »Sreče, ljubezni in zdravja,« je odgovor večine staršev in vzgojiteljev, ki so v četrtek sledili predavanju iz niza Šola za starše v Oddelku za mlade bralce Narodne in študijske knjižnice v Narodnem domu. Simona Pajk, ravnateljica Waldorfske šole v Ljubljani in enote Waldorfske šole Primorska, je o zasledovanju ciljev pri vzgoji otrok od 0 do 12 let rešila marsikatero vprašanje, ki si ga starši med vzgajanjem sinov in hčerk dnevno postavljajo.

Ravnateljica, ki je sicer več let bila učiteljica-razredničarka in spremljala doraščanje otrok od 1. do 9. razreda osnovne šole ter poučevala večino predmetov, je v slabi uri povzela glavne faze doraščanja otrok in na enostaven način postavila nekaj pravil, katerih se lahko starši držijo, da otroka spremljajo na življenjski poti.

Ko se otroci srečajo s prvim izzivom hoje in večkrat padejo, naj jih bodrijo in naj ne bodo razočarani. Starši zaupajo in verjamejo v to, da bo prej ali slej otrok shodil. Če bi v njega tako zaupali vse življenje, bi bilo doraščanje veliko bolj sproščeno, je menila.

Srečanja iz niza Šola za starše se bodo nadaljevala v novem letu. Januarja bosta psihoterapevta Albert in Leonida Mrgole vodila predavanje Izštekani najstniki in starši, ki štekajo, sledilo bo srečanje z nevroznanstvenikom Janijem Prgićem, ki bo februarja predaval na temo Model odgovornosti pri otrocih, nato pa marčevsko srečanje Čustvena vzgoja s tržaškim psihologom Iztokom Spetičem. Vse dodatne informacije so na voljo na www.knjiznica.it.