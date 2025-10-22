Zavod Jožefa Stefana prireja mednarodne raziskovalne dneve

Od jutri do sobote bo v Trstu, na Canestrinijevi ploščadi 7, potekal tridnevni dogodek RaSTEM – Raziskovalni Stefanovi mednarodni dnevi, ki ga organizira Državni Izobraževalni zavod Jožefa Stefana. Namen dogodka je spodbujati zanimanje za znanost, tehniko in raziskovanje med mladimi ter krepiti sodelovanje med šolami, raziskovalnimi ustanovami in gospodarskim svetom.

Uvodni večer bo na vrsti jutri, ob 20. uri bo s predavanjem led prebila astrofizičarka Dunja Fabjan, raziskovalka na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, po rodu z Opčin. Vabljeni so dijaki, profesorji ter kdorkoli se zanima za tematike astrofizike in astronomije.

V petek bodo profesorji tehničnih predmetov zavoda skupaj z dijaki višjih letnikov pripravili vrsto laboratorijev in delavnic za osnovnošolce in srednješolce, po vzoru uspešnih lanskih in predlanskih LAB days. Dopoldanski del (od 8.30 do 12.30) bo namenjen približno 160 osnovnošolcem, ki se bodo udeležili šestih laboratorijev, popoldne (od 14.30 do 17.30) pa bo v treh laboratorijih sodelovalo okoli 70 srednješolcev.

Tridnevni dogodek se bo sklenil v soboto z dopoldanskim festivalom znanosti in tehnologije, namenjenim univerzitetnim študentom, širši javnosti ter družinam. Obiskovalci bodo lahko prisluhnili poljudnoznanstvenim predavanjem raziskovalcev in podjetnikov ter se seznanili z aktualnimi dosežki na področju znanosti, tehnologije in inovacij. Jutranji program bo vključeval tudi predstavitev doktorskega študija, raziskovalnih programov ter štipendij na Institutu Jožef Stefan v Ljubljani.

Na sobotnem dogodku bo na voljo tudi razstavišče univerzitetnih laboratorijev, raziskovalnih inštitutov ter podjetij, ki bodo z razstavnimi prostori in promocijskim gradivom predstavljali svoje dejavnosti ter ponujali vpogled v svet sodobne znanosti in tehnike. Dogodek je odprt za javnost in predstavlja odlično priložnost tudi za ogled prenovljenih prostorov ter odprtih laboratorijev, kjer se bodo obiskovalci tudi sami preizkusili v izvedbi eksperimentov.