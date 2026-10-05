Včeraj je Veliki trg začel dihati v ritmu Barcolane. Zaživelo je prvo jadralno naselje, s čimer se je tudi uradno začel praznik, ki bo v prihodnjih dneh privabil številne obiskovalce. Dopoldne so se med razstavnimi objekti in kontejnerji še zadnjič premikali delavci, ki so urejali podrobnosti pred odprtjem vseh vsebin. Nekateri objekti so bili že povsem pripravljeni, drugi so dobivali še zadnje poteze.

Med najbolj opaznimi postavitvami je predstavitev Fundacije Schmidt, ki jo vodi ameriška filantropinja Wendy Schmidt, pred leti zmagovalka Barcolane. Fundacija se letos predstavlja z dvema objektoma. Eden opozarja na pomen varovanja oceanov, posebna novost pa je visokotehnološki predor, ki bo obiskovalcem ponujal virtualni potop v globine oceanov. Za javnost so ga odprli včeraj ob 19. uri. Na Velikem trgu je zaživela tudi kontejnerska hiša organizatorjev Barcolane, kjer je mogoče dobiti promocijsko gradivo. S svojo predstavitvijo je navzoč tudi avtomobilski pokrovitelj, večnadstropni objekt je postavil tudi Promoturismo FVG, svojo razstavno točko pa ima tudi osrednji sponzor oblačil. Posebno pozornost pritegne velika jadrnica, ki stoji sredi trga. Pripada podjetju Solaris, ki z Barcolano sodeluje od leta 2024, ko je njihova ladjedelnica praznovala 50.obletnico. Medtem ko je Veliki trg že zaživel, se na drugih prizoriščih še vedno intenzivno dela.

Na nabrežju so delavci zaključevali postavitve, saj bo tam naselje zaživelo v sredo. Tam se bo predstavil tudi ZSŠDI, ki pripravlja bogat spremljevalni program. Dan pozneje bodo zaživele še stojnice na Borznem trgu, kjer bodo skoncentrirane predvsem institucionalne pred stavitve. Tudi tam so včeraj potekala zadnja dela, zato je bilo mestno središče videti kot veliko prizorišče, ki se iz ure v uro spreminja. V vsem tem delavskem vrvežu pa je bilo videti še trume turistov z dveh križarskih ladij, ki sta bili včeraj privezani ob Pomorski postaji.