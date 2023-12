Zbirajo prijave za Kraško ohcet

Poletni meseci so danes res videti še zelo daleč, kljub temu pa pri Zadrugi Naš Kras, v kulturnem društvu Kraški dom in na Občini Repentabor že razmišljajo o prihodnji, 28. Kraški ohceti, ki bo znova zaživela konec avgusta in bo svoj višek doživela v nedeljo, 25. avgusta 2024.

V zvezi z načrtovanjem praznika organizatorji pozivajo mlade pare, ki razmišljajo o tem, da bi se poročili na Kraški ohceti, naj pošljejo svoje podatke s krajšim življenjepisom ter z utemeljitvijo razlogov, zaradi katerih bi se »vzeli« po stari navadi, ki je značilna za prireditev.

Dopise, v katerih naj bodo zabeležene tudi telefonske številke, na katerih so dosegljivi, naj interesenti dostavijo v poštni nabiralnik na sedež Občine Repentabor, Col 37, s pripisom Kraški par 2024. Organizatorji pričakujejo dopise do vključno 18. januarja.