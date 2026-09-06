Zbirajo šolske potrebščine za otroke in najstnike

Na nacionalni ravni gre za ustaljeno prakso, v Trstu pa akcija »Zaino sospeso« poteka prvič. Pobudo zanjo je dal tržaški Lions klub Host, ki velja za najstarejšega v okolici. »Občasne zbiralne akcije hrane so v mestu razširjene, pozabljamo pa, da imajo manj premožne družine težave tudi z nakupom šolskih potrebščin,« je včeraj v prodajalni Center Casa na Korzu Saba 15 pojasnil predsednik Stefano de Manzano. Ob njem so se v kartonastih škatlah počasi zbirala lepila, barvice, zvezki ... najbolj radodarni darovalci so kupili tudi šolske torbe.

Nabirka se bo v prodajalni nadaljevala vse do nedelje, 13. septembra, (odprta je namreč tudi ob nedeljah). Prostovoljci ne bodo vedno prisotni, bodo pa ob blagajnah na voljo škatle za zbiranje šolskega materiala. Ob že naštetem je mogoče v trgovini kupiti vse, kar pač otroci in najstniki potrebujejo ob začetku šolskega leta, na primer tudi svinčnike, ravnila, trikotnike, šestila, risalni papir ...

Vse, kar bodo zbrali, bodo člani Lion kluba Host (včeraj so jim priskočili na pomoč tudi člani nekaterih sorodnih klubov) izročili Fundaciji Luchetta Ota D’Angelo Hrovatin. Ta, kot znano, v Trstu pomaga številnim družinam in posameznikom, za katere redno zbira tudi oblačila. Tokrat bo med potrebne ljudi razdelila šolske potrebščine.